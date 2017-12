Regardez l’émission spéciale "La Syrie de Bachar El-Assad" sur France 2

Mieux comprendre ce qui se passe en Syrie, et ce que va entraîner la chute de l’Etat islamique, c’est le thème de la soirée que propose France 2 mardi 12 décembre, avec la diffusion de deux documentaires inédits. Présentée par Laurent Delahousse, cette émission spéciale est à voir en simultané sur notre site franceinfo.fr.

A 20h55 : Bachar El-Assad, le pouvoir ou la mort. Le film réalisé par Christophe Widemann dresse le portrait de ce médecin devenu dictateur, d’un homme au double visage : le timide docteur Bachar, qui a longtemps séduit l’Occident, et promis de faire avancer son pays vers plus de démocratie, et le terrible Assad, dictateur, qui combat son propre peuple dans une guerre civile aux centaines de milliers de victimes.

Le documentaire sera suivi par un décryptage en plateau. Puis "Infrarouge" prolongera la soirée avec un documentaire sur les femmes syriennes dans la guerre.

A 23 heures : Syrie, le cri étouffé. Ce film réalisé par Manon Loizeau raconte l’histoire des femmes syriennes violées depuis six ans, dans les geôles du dirigeant du pays. Un crime ignoré de tous, organisé et réfléchi, car il est fondé sur l’un des tabous les mieux ancrés dans la société traditionnelle syrienne. Un crime qui joue sur le silence des victimes, convaincues de risquer le rejet de leur propre famille, voire une condamnation à mort. Ce film donne la parole à des femmes jusque-là emmurées dans la honte et le silence. Des témoignages courageux, dignes et bouleversants.