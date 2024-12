L'armée syrienne mène, jeudi 5 décembre, une résistance "acharnée" face aux rebelles, emmenés par des islamistes radicaux, et tente de stopper leur progression vers Hama, quatrième ville syrienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les combattants hostiles au régime sont parvenus, mercredi soir, à encercler presque entièrement la localité, après une offensive fulgurante depuis le nord du pays qui leur a permis de prendre Alep.

"De violents affrontements ont opposé pendant la nuit les rebelles et les forces du régime, qui se sont concentrés dans la région de Jabal Zein al-Abidine, à environ cinq kilomètres au nord de Hama", a déclaré l'OSDH. En l'espace d'une semaine, et à la surprise générale, les rebelles et les islamistes extrémistes de Hayat Tahrir al-Sham se sont emparés de la majeure partie d'Alep, deuxième ville du pays, continuant sur leur lancée vers Hama.

Les combats et les bombardements ont fait plus de 704 morts, parmi lesquels 110 civils, selon l'OSDH, une organisation basée au Royaume-Uni, mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. Le coordinateur humanitaire régional adjoint de l'ONU pour la Syrie, David Carden, a assuré à l'AFP que plus de 115 000 personnes avaient été déplacées par une semaine de combats. Ils sont les premiers de cette ampleur depuis 2020 en Syrie, où une guerre dévastatrice avait éclaté en 2011.