Percée des groupes rebelles en Syrie : les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni appellent à la "désescalade" dans le pays

Les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé à la "désescalade" en Syrie, dimanche 1er décembre, dans un communiqué conjoint. Ces derniers jours, des groupes de rebelles et de jihadistes ont infligé un coup dur au régime de Bachar al-Assad, en prenant le contrôle de plusieurs territoires, dont Alep, deuxième ville du pays. "Nous appelons toutes les parties (...) à la protection des civils et des infrastructures afin d'éviter de nouveaux déplacements et la perturbation de l'acheminement de l'aide humanitaire", déclarent les quatre Etats, qui mentionnent "la nécessité urgente" d'une "solution politique".

Les forces kurdes ont annoncé, lundi, œuvrer pour évacuer des civils kurdes de plusieurs secteurs de la province d'Alep. "Nous coordonnons activement avec toutes les parties concernées en Syrie pour assurer la sécurité de notre peuple et faciliter son transfert en toute sécurité de la région de Tal Rifaat (...) vers nos zones sûres dans le nord du pays", a déclaré Mazloum Abdi, chef des Forces démocratiques syriennes.

Au moins 11 civils, dont cinq enfants, ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes de l'aviation russe et syrienne sur des secteurs de la région d'Idleb, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme lundi. "Des avions russes et syriens ont mené simultanément des raids sur la ville d'Idleb, sur un camp de déplacés plus au nord et sur d'autres régions", dans cette province du nord-ouest de la Syrie contrôlée par les rebelles, a précisé l'ONG.