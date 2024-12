Le président syrien, Bachar al-Assad, promet d'utiliser la "force" pour contrer l'offensive des jihadistes et des rebelles

Le président syrien, Bachar al-Assad, a promis, dimanche 1er décembre, d'utiliser "la force" pour éradiquer le "terrorisme", a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana, après une offensive lancée par une coalition de groupes rebelles menée par des islamistes dans le nord de la Syrie. "Le terrorisme ne comprend que le langage de la force, et c'est avec ce langage que nous le briserons et l'éliminerons, quels que soient ses partisans et ses commanditaires", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique avec un responsable d'Abkhazie, région séparatiste prorusse de Géorgie.

Le régime est capable de "vaincre les terroristes", avait assuré Bachar al-Assad, dès samedi. "La Syrie continue de défendre sa stabilité et son intégrité territoriale face à tous les terroristes et leurs soutiens, et elle est capable, avec l'aide de ses alliés et amis, (...) de les éliminer, quelle que soit l'intensité de leurs attaques", avait-il déclaré lors d'un appel téléphonique avec son homologue émirati.

Dimanche, le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré se tenir "aux côtés" de la Syrie, affirmant son soutien à "son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa stabilité". L'Iran, proche allié de la Syrie, "soutient fermement l'armée et le gouvernement" de ce pays, a également assuré Téhéran. Les Etats-Unis, accusés par l'Iran d'être à la manœuvre avec Israël, ont, eux, mis la prise d'Alep sur le compte de "la dépendance" du régime syrien à la Russie et à l'Iran.