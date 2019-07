"Il suffit d’un problème avec un seul Syrien pour qu’ils détestent tous les Syriens": en Turquie, la difficile cohabitation entre nationaux et réfugiés

La Turquie accueille 3,6 millions de Syriens sur les plus de 5 millions qui ont fui leur pays depuis le début du conflit en 2011. Mais dans les villes débordées par l’afflux de réfugiés, la cohabitation est de plus en plus difficile.

Vue d'Istanbul en Turquie, le 6 juillet 2017. (ERDEM SAHIN / EPA)

Anne Andlauer franceinfo Radio France