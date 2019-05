Syrie : les Etats-Unis soupçonnent le régime d'une nouvelle attaque à l'arme chimique

Le Département d'Etat affirme que cette "attaque présumée au chlore" se serait déroulée le 19 mai, et menace de représailles.

Le régime de Bachar Al-Assad a-t-il mené une nouvelle attaque à l'arme chimique ? Les Etats-Unis ont fait état d'"indications" qui le suggèrent, mardi 21 mai. Dans un communiqué, le département d'Etat américain évoque une "attaque présumée au chlore dans le nord-ouest de la Syrie au matin du 19 mai". Et menace de représailles.

"Nous sommes encore en train de recueillir des informations sur cet incident", a déclaré une porte-parole de la diplomatie américaine, Morgan Ortagus.

"Mais nous réitérons notre avertissement", a poursuivi ce dernier. "Si le régime Assad utilise des armes chimiques, les Etats-Unis et nos alliés répondront rapidement et de manière appropriée".

Une attaque dans la dernière enclave tenue par des jihadistes

Depuis l'élection de Donald Trump, les Etats-Unis ont frappé à deux reprises des cibles du régime syrien en réponse à des attaques chimiques : en avril 2017, en représailles à une attaque meurtrière au gaz sarin à Khan Cheikhoun, et un an plus tard, avec la France et le Royaume-Uni, en réaction à une attaque chimique contre des civils à Douma.

Ces deux fois, le régime avait démenti toute responsabilité dans les attaques. Mais, a rappelé Morgan Ortagus, "le régime Assad a lui-même mené presque toutes les attaques confirmées à l'arme chimique ayant eu lieu en Syrie".

Cette fois-ci, cette possible attaque a eu lieu dans la province d'Idleb, dernière enclave tenue par des groupes jihadistes en Syrie, notamment Hayat Tahrir al-Cham, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda.

Cette zone est considérée comme une zone "de désescalade" depuis septembre, mais les forces syriennes et leurs alliés russes y ont tout de même intensifié leurs attaques depuis fin avril, laissant craindre une offensive pour en reprendre le contrôle. La porte-parole du département d'Etat américain accuse le régime de violer "un cessez-le-feu qui a protégé des millions de civils dans la province d'Idleb".