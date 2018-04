Syrie : l'OIAC s'est rendue sur les lieux de l'attaque chimique présumée à Douma

Deux semaines après l'attaque chimique présumée, les inspecteurs de l'OIAC sont enfin parvenus dans la ville syrienne de Douma, selon les informations du ministère des Affaires étrangères russe. Ce retard pour la mission a été expliqué par des raisons de sécurité.

Les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) se sont rendus samedi dans la ville syrienne de Douma, annonce le ministère russe des Affaires étrangères, samedi 21 avril. Située près de la capitale Damas, cette ville de Ghouta orientale a été le théâtre d'une attaque chimique présumée, le 7 avril dernier. Convaincus que le régime avait recouru à des gaz toxiques, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont ensuite mené des frappes contre des installations du pouvoir syrien.

Selon les informations dont nous disposons, la mission spéciale de l'OIAC (...) s'est rendue le 21 avril dans la matinée dans la ville de Douma (Ghouta orientale), sur les lieux du recours présumé à des substances toxiques.Ministère des Affaires étrangères russeCommuniqué

L'équipe de l'OIAC était arrivée en Syrie le 14 avril. Son retard pour commencer son travail d'inspection a Douma a été notamment expliqué par des raisons de sécurité. "La sécurité du personnel de l'OIAC a été garanti non seulement par la partie syrienne, mais aussi par le commandement du contingent russe en Syrie", souligne le communiqué.

Moscou veut une enquête "la plus impartiale possible"

La Russie a été accusée à plusieurs reprises par les Occidentaux d'entraver l'accès des inspecteurs de l'OIAC à Douma, les accusations qu'elle a rejeté avec véhémence en les qualifiant de "sans fondement". "On imagine que la tentation de faire le ménage sur le site des attaques chimiques présumées est très grande. Surtout qu'ils occupent le terrain depuis dix jours maintenant", expliquait à franceinfo Olivier Lepick, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. "Les raisons de sécurité ne sont absolument pas légitimes, les gens sur place le reconnaissent".

Pour sa part, la diplomatie russe a réclamé l'enquête "la plus impartiale possible" et "un rapport objectif (...) d'autant plus qu'il s'agit de la première visite des lieux d'un incident chimique présumé dans l'histoire de l'existence de soi-disant 'dossier chimique' syrien". Le communiqué estime également que "l'OIAC et l'ONU se contentaient jusqu'ici des enquêtes à distance en se basant sur les informations fournies par les opposants aux autorités officielles" syriennes.