Qui sont les cinq passagers du sous-marin "Titan" disparu lors d'une expédition vers l'épave du "Titanic" ?

Parmi les personnes recherchées se trouve le Français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, spécialiste de la plongée à grande profondeur.

Cinq personnes à bord. Les Etats-Unis, le Canada et la France sont lancés dans une course effrénée pour retrouver vivants les passagers du petit sous-marin Titan disparu près de l'épave du Titanic dimanche 18 juin, et qui ne disposent que d'"environ 40 heures" d'oxygène. On fait le point sur ce que l'on sait du profil des cinq personnes portées disparues.

Un passager français dans le sous-marin

Le Français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, spécialiste de la plongée à grande profondeur et passionné d'archéologie maritime, est à bord du sous-marin. La Cité de la mer de Cherbourg a confirmé à franceinfo sa présence mardi à l'intérieur du submersible. Explorateur des fonds marins, il a effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine. Commandant du groupe de plongeurs-démineurs de Cherbourg, il devient ensuite pilote de sous-marins dans la Marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie maritime, avec la fouille de plusieurs épaves. En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

Un milliardaire britannique également à bord

L'homme d'affaires britannique et milliardaire Hamish Harding, 58 ans, est également à bord du sous-marin. Lui aussi est familier des explorations extrêmes. A part ses aventures, qu'il raconte sur les réseaux sociaux, peu de détails sont connus sur le parcours et la fortune du PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation, fondée en 2004. Hamish Harding s'est rendu dans l'espace il y a un an, à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin, pour un vol de dix minutes, marquant la cinquième mission habitée réussie pour l'entreprise de Jeff Bezos, son "mentor". Il détient plusieurs mentions dans le Guinness des records.

Un homme d'affaires pakistanais et son fils dans le submersible

A bord du submersible se trouvent également un important homme d'affaires pakistanais et son fils, a déclaré leur famille dans un communiqué. Il s'agit de Shahzada Dawood, 48 ans, vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et de son fils Suleman, âgé de 19 ans, tous les deux citoyens britanniques. Engro a des investissements dans plusieurs secteurs d'activité : l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

Le cinquième passager serait le patron d'OceanGate Expeditions

La cinquième personne, dont la présence à bord n'a pas été confirmée de source officielle, serait selon des médias, Stockton Rush, le patron américain d'OceanGate Expeditions, organisatrice du voyage et qu'il a fondée en 2009. La compagnie de celui que le Smithsonian Magazine décrit comme "l'inventeur casse-cou" a commencé en 2021 à emmener des clients payants voir l'épave du Titanic à bord de son submersible spécialement construit. Stockton Rush a déclaré que la visite de l'épave faisait partie d'une stratégie marketing au moment où il tentait de développer de nouvelles innovations pour les navires submersibles.