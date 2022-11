DIRECT VIDEO - Le Qatar a-t-il trop d’influence ? Le débat du Talk franceinfo

Alors que la Coupe du monde commencera le 20 novembre à Doha, l’influence du Qatar s’est développée ces dernières années au-delà du sport. Si les critiques envers l’émirat se multiplient, les liaisons entre Doha et Paris sont au beau fixe. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Depuis plusieurs décennies, l'influence sur le monde du Qatar, petit royaume du golfe Persique, s'est développée et semble désormais incontestable. Si l'on évoque souvent son emprise sur le football mondial permise par le pouvoir financier de la famille royale qui dirige l'émirat, le réseau d'influence du Qatar va bien au delà du domaine sportif.

Franck Ballanger et Christian Chesnot de la rédaction internationale de Radio France et auteurs d’une série audio et vidéo pour franceinfo intitulée « Doha-sur-Seine : le Qatar en quête d’influence » sont dans le Talk franceinfo. Manon Mella reçoit également Quentin Müller, reporter spécialiste de la péninsule Arabique et co-auteur avec Sébastian Castellier du livre Les esclaves de l’Homme-pétrole, aux éditions Marchialy (2022).

France-Qatar : des liaisons dangereuses ?

Diplomatie, industrie du luxe ou encore investissement immobilier, au-delà de son influence footballistique, le Qatar s'est implanté en France depuis Paris jusqu'à la Côte d'Azur. Fort de ses ressources énergétiques, la petite monarchie gazière entretient des liaisons souvent décriées avec l'hexagone.

Ces relations ne sont pas nouvelles. Cela fait près d'un demi-siècle que France et Qatar partagent des intérêts à différentes échelles. Dans le secteur de l'énergie à titre d'exemple, le symbole de la continuité économique entre Doha et Paris s'incarne par Total. Le Qatar a d'ailleurs annoncé en septembre 2022 la signature d'un important contrat avec le pétrolier français.

