Coupe du monde 2022 : la chasse aux billets pour les quarts de finale est lancée

Direction le Palais des Congrès. C'est là, au cœur de Doha, que la Fifa a installé la billetterie de la Coupe du monde 2022. Là où déburte le casse-tête des supporters français, brésiliens ou argentins, qui n'avaient pas forcément anticipé une qualification pour les quarts de finale. "Des personnes m'ont dit qu'on pouvait trouver des tickets, mais on ne sait plus quoi faire, c'est trop difficile", se lamente un fan du ballon rond. Car à l'entrée, Franklin, un agent de sécurité, passe sa journée à répéter inlassablement le même message. "Il n'y a pas de billets, regardez sur internet. Essayez encore, ici, on n'a pas de billets", martèle-t-il.

>> Coupe du monde 2022 : le programme des quarts de finale

Souci : sur le site de la Fifa, une file d'attente virtuelle s'affiche pour ne jamais aboutir. Alors, beaucoup comme Hassan, un Marocain venu au Qatar avec sa femme et ses deux enfants, se rabattent sur le marché noir. "Les prix se négocient, c'est un truc de fou, ça va jusqu'à 6 000 euros ! On vient de me proposer 2 500 euros ! On va vendre des trucs mais on va trouver le billet !", assure-t-il. Mohammed, arrivé tout spécialement de Rabat pour soutenir les Lions de l'Atlas, se dit lui aussi prêt à y mettre le prix. "On va aller jusqu'au bout de nos moyens parce que c'est un évènement historique. A mon âge, j'ai déjà 70 ans !"

Mardi, pour le 8e de finale entre le Maroc et l'Espagne, beaucoup sont arrivés au stade sans billet, poussant les autorités à déployer la police anti-émeute autour de l'enceinte.

Les deux premiers quarts de finale sont programmés vendredi, à Doha. A partir de 16 heures, le Brésil de Neymar, cinq étoiles déjà sur le maillot, rencontrera la Croatie, vice-championne du monde en titre. La deuxième affiche du jour verra s'affronter l'Argentine et les Pays-Bas. Les Bleus, eux, débuteront leur quart de finale samedi à 20h contre l'Angleterre,. alors que le Maroc et le Portugal auront déjà joué leur match, à 16 heures.