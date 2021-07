Projet Pegasus : des négligences au sommet de l'État ?

Des hommes politiques français responsables d'imprudence en matière de communication téléphonique. C'est ce qu'affirment des analyses techniques réalisées par le consortium international de journalistes Forbidden Stories, qui a révélé le projet Pegasus. Un habitué du palais de l'Élysée concède à franceinfo, malgré des gestes de prudence, "rester vulnérables. Les décisions essentielles se prennent lors d'échanges entre le président et ses conseillers sur la messagerie Telegram". Objectif des systèmes de piratage : pénétrer dans les téléphones, en récolter les données, avoir accès aux conversations et probablement activer leur micro et leur caméra.

Des recommandations pas toujours suivies

Certaines personnalités politiques françaises bravent les recommandations des agences de sécurité, comme la DGSI. "Elles ont averti il y a longtemps Emmanuel Macron en lui disant d'utiliser des messageries cryptées. Le président les utilise bien sûr, mais il continue d'utiliser plusieurs téléphones portables", souligne Jacques Monin, directeur de la cellule investigation de Radio France.