Yémen: un vautour soupçonné d'espionnage

Voici Nelson. Un vautour bulgare, à l'histoire peu banale :

lors de sa migration annuelle, il est arrivé au Yemen, actuellement en guerre.

Des combattants ont alors confondu sa bague GPS avec un appareil d'espionnage.

Hicham al-Hout, représentant yéménite du Fund for Wild Fauna and Flora (FWFF) :

"Le vautour s'est posé dans les montagnes d'Habashi.

Un chef militaire de Taëz a alors demandé à récupérer le vautour pour examiner l'émetteur".

Relâché deux jours plus tard, Nelson a été pris en charge par cette ONG.

Son représentant au Yemen explique pourquoi il s'est posé dans ces montagnes, très affaibli.

"Avant il y a avait des vaches et autres animaux morts dans plusieurs régions du pays, et ils pouvaient se nourrir des carcasses, mais il n'y en a plus à cause de la situation actuelle."

Le vautour devrait avoir retrouvé toutes ses forces d'ici quelques mois... puis être relâché.