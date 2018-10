Photo hebdo : l'actualité de la semaine

La guerre civile a trois ans au Yémen. Sur une photo, on voit un enfant au regard triste et au visage amaigri. Comme lui, la moitié du pays est désormais menacée de famine. En Arabie saoudite, les photographes ont immortalisé la poignée de main entre le prince du Royaume et Salah Khashoggi, fils du journaliste sauvagement tué au consulat d'Arabie saoudite en Turquie.

Depuis cette entrevue, le fils, qui considère Mohammed Ben Salman comme le responsable du meurtre, a fui le pays. Autre image impressionnante. En Antarctique, l'agence spatiale américaine a découvert un glacier en forme tabulaire, comme si la nature avait décidé de faire de la géométrie. À Rome (Italie), le climat ne tourne plus vraiment rond. Les rues prennent des allures de banquise après la tempête de grêle.

