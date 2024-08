Les rebelles houthis du Yémen revendiquent une attaque contre un cargo dans le golfe d'Aden

Depuis novembre, les houthis, soutenus par l'Iran, mènent des attaques de missiles et de drones contre des navires commerciaux au large du Yémen. Ils affirment les cibler du fait de leurs liens avec Israël, et agir en soutien des Palestiniens de la bande de Gaza.

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué, dimanche 4 août, une attaque contre un cargo dans le golfe d'Aden, pour la première fois depuis qu'Israël a frappé le port yéménite de Hodeida le mois dernier. Le porte-parole des houthis, Yahya Saree, a déclaré dans un communiqué que "les unités navales et de missiles (...) ont mené une opération militaire conjointe visant le navire Groton dans le golfe d'Aden, à l'aide de plusieurs missiles balistiques". Le bateau a été visé car "la société propriétaire du navire a décidé de violer l'interdiction d'entrée dans les ports de la Palestine occupée [Israël]", ajoute le communiqué.

Les agences britanniques de sécurité maritime UKMTO et Ambrey ont assuré que le navire avait été touché à deux reprises. La seconde frappe a causé des "dégâts mineurs" selon UKMTO, qui dépend de la marine britannique. "Tous les membres de l'équipage du navire sont sains et saufs" et le navire "a été dérouté vers un port voisin", a indiqué l'agence. Ambrey a fait également état de deux attaques, précisant que "l'une d'entre elles pourrait avoir provoqué un incendie à bord", sans faire de blessés.

La première attaque revendiquée par les houthis depuis les frappes d'Israël sur le port d'Hodeida

Il s'agit de la première attaque revendiquée par les houthis depuis qu'Israël a mené des frappes sur le port d'Hodeida le 20 juillet, en réponse à une attaque de drone des rebelles yéménites qui a fait un mort à Tel-Aviv. Depuis novembre, les houthis, soutenus par l'Iran, mènent des attaques de missiles et de drones contre des navires commerciaux au large du Yémen.

Ils affirment les cibler du fait de leurs liens avec Israël, et agir en soutien des Palestiniens de la bande de Gaza, dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Les houthis ont attaqué au moins 88 navires commerciaux, selon l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient. Pour tenter de mettre un terme à ces attaques, les forces américaines et britanniques ont mené des frappes sur les positions rebelles depuis le 12 janvier.