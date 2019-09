Le prix de l'essence pourrait augmenter

De la fumée émane d'une des plus grandes installations pétrolières d'Arabie saoudite située à Buqyaq. Un feu maîtrisé dimanche 15 septembre après une frappe de drones samedi revendiquée par les rebelles houthis du Yémen soutenus par l'Iran. L'usine et le champ pétrolier visés représentent 50% de la production saoudienne, soit 5% de la production mondiale. Tout est à l'arrêt pour l'instant et il est difficile de connaitre la durée des travaux de réparation.

Washington et Riyad vont taper dans les réserves

Face à l'incertitude, les cours du pétrole devraient repartir à la hausse, avec des répercussions sur les prix à la pompe en France dans les semaines à venir. Les experts guettent désormais les réactions des différents pays dans les 48 heures. Les États-Unis se disent prêts à compenser une partie de la production de pétrole en puisant dans les stocks. L'Arabie saoudite tente à tout prix de rassurer : elle dispose de trente jours de réserve et des travaux sont en cours pour récupérer les quantités d'or noir perdu.

