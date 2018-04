Mohammed ben Salmane : les enjeux de la visite du prince saoudien

Le prince saoudien Mohammed ben Salmane est arrivé à Paris afin de rencontrer Emmanuel Macron. Sur le plateau du journal de 20 Heures, Étienne Leenhardt évoque les enjeux de cette visite d'État. "Trois jours contre trois semaines, pour les Saoudiens, les choses sont assez claires : le pays qu'ils préfèrent, celui qui lui achète du pétrole et lui vend des armes, ce sont les États-Unis. Pour la France, l'arrivée du prince ben Salmane est malgré tout une bonne nouvelle : il est jeune, il veut réformer son pays, donner plus de place aux femmes... Mais il est aussi séduisant pour ce qu'il veut faire à l'intérieur de ses frontières qu'il est inquiétant pour ce qu'il entreprend à l'extérieur, avec notamment la guerre au Yémen qu'il a déclenchée, qu'il ne sait pas terminer et que la France est soupçonnée de soutenir par vente d'armes interposée".

Emmanuel Macron, le médiateur ?

Le prince compte aborder tous les sujets avec Emmanuel Macron. Le journaliste ajoute : "C'est la volonté qui est affichée : parler de tout et avec tout le monde. La difficulté au Moyen-Orient, c'est que si vous parlez aux Iraniens, comme c'est le cas de la France, les Saoudiens vous accusent de trahison. Ils voient également d'un très mauvais oeil les relations commerciales entretenues avec le Qatar. Dans cette région où la France n'a plus vraiment d'influence, Emmanuel Macron tente la carte du médiateur en essayant de construire une relation très forte avec un prince qui, si tout va bien pour lui, est au pouvoir pour les 40 prochaines années".

