Proche-Orient : échanges de tirs entre Israël et le Liban, la région en état d'alerte

Après une attaque au couteau ayant tué deux personnes en Israël, dans la matinée du dimanche 4 août, l'État hébreu a bombardé le sud du Liban dans l'après-midi. De nombreux Libanais fuient le pays, alors que cette montée des tensions fait craindre un nouvel embrasement de la région.

Une attaque au couteau a tué deux personnes, dimanche 4 août au matin, à Holon (Israël), près de Tel-Aviv. Deux autres personnes ont été blessées. Le suspect est un Palestinien résidant en Cisjordanie occupée. Cet attentat intervient dans un contexte de grande tension. Le ministre israélien de la Sécurité nationale a appelé les citoyens à s'armer encore davantage. "Notre guerre n'est pas seulement contre l'Iran, elle se joue aussi dans nos rues. C'est pourquoi nous armons notre population, (avec) 150 000 ports d'arme accordés en 8 mois", a déclaré Itamar Ben-Gvir.

Israël bombarde le sud du Liban

L'angoisse a aussi pris le Liban, où de nombreuses personnes attendent de pouvoir quitter le territoire, à l'aéroport de Beyrouth, dimanche. Dans l'après-midi, les Israéliens ont bombardé le sud du pays, en guise de représailles aux roquettes du Hezbollah, lancées dans la nuit vers l'État hébreu. La France conseille à ses ressortissants de quitter le Liban au plus vite. "Je suis très inquiète. On ne sait pas du tout ce qui va arriver, comment les choses vont évoluer. On croise les doigts et on prie", témoigne une Libanaise à son atterrissage à Paris.