VIDEO. Un échange de mails révèle que Lafarge versait 25 000 euros par mois à Daech

En 2014, le groupe Etat islamique contrôle la région de Raqqa, mais le cimentier français Lafarge se refuse à fermer son usine de Jalabiya, à quelques dizaines de kilomètres. D'anciens salariés ont fourni à "Complément d'enquête" un document portant le tampon de Daech et mentionnant un accord avec Lafarge : un laissez-passer destiné aux transporteurs de matières premières.

Firas Tlass, l'intermédiaire

Pour obtenir ces laissez-passer, Lafarge recourt à des intermédiaires. L'un d'eux se nomme Firas Tlass. Ancien proche de Bachar Al-Assad, actionnaire de Lafarge en Syrie, il est l'artisan de l'installation du groupe dans le pays. L'homme d'affaires est introduit dans tous les milieux : combattants kurdes, groupes rebelles, jihadistes de Daech. C'est lui qui aurait négocié et distribué les bakchichs, moyennant une coquette rétribution de 75 000 euros par mois.

Les journalistes de "Complément d'enquête" ont eu accès à un échange de mails datant de l'été 2014 entre Firas Tlass et des responsables de Lafarge, qui relate ces négociations. A cette date, le califat a été proclamé par Al Bagdadhi, et il n'est pas possible d'ignorer la nature terroriste du groupe Etat islamique. L'un de ces mails mentionne "un rendez-vous avec eux" le soir même, et dit avoir "mis l'offre suivante sur la table : 10 millions par mois pour le libre passage des matières premières et du personnel". Dix millions de livres syriennes, soit 25 000 euros mensuels.

Une part fixe pour l'Etat islamique

Un mois plus tard, Christian Herrault, alors directeur général adjoint du groupe à Paris, est informé par le responsable de Lafarge Syrie en ces termes : "Je viens de finaliser avec Firas ce matin. ISIS (ou Etat islamique) : part fixe à revoir (aujourd'hui 10 millions), mais ne devrait pas augmenter inconsidérément, car contraire à la charia. [...] Les ventes devraient redémarrer demain ou après-demain."

Selon une enquête interne commandée par Lafarge, des groupes armés dont l'Etat islamique auraient perçu du groupe 5,5 millions de dollars, via des intermédiaires. Sollicités par "Complément d'enquête", les dirigeants du groupe n'ont pas souhaité s'exprimer.

Extrait de "Complément d'enquête" du 22 mars 2018.