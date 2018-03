VIDEO. Syrie : " Bachar El Assad est maître du jeu depuis le début "

Le régime syrien poursuit son offensive meurtrière dans la Goutha orientale et dans le mêmestemps près de 30 000 civils fuient les bombardements turcs dans la ville kurde d'Afrin. " La tactique de Bachar El Assad c'est de bombarder des rebelles et des civils qui n'ont d'autre solution que d'abandonner leurs positions ", explique Hugues Huet grand reporter à France 3.

Le président syrien est en train de gagner mais à quel prix ? " Au prix de 350 000 à 500 000 morts et 5 millions de réfugiés. Et puis c'est un pays qu'il faudra reconstruire mais avec qui ? " Le grand reporter revient également sur l'impuissance diplomatique de la communauté internationale et le rôle de la France dans le conflit syrien.