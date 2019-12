VIDEO. Syrie : "10 000 combattants" de Daech, actuellement en prison, "sont prêts à reprendre le combat", met en garde Jean-Yves Le Drian

Malgré la défaite territoriale du groupe terroriste, "je trouve qu’on sous-estime beaucoup le risque et les dangers que représentent aujourd’hui les combattants jihadistes de Daech qui sont en prison" a mis en garde Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, invité dimanche 15 décembre de "Questions politiques" sur France Inter.

"Un problème très inquiétant"

"Il y a là aux environs de 10 000 combattants qui sont en prison, dont quelques Français, quelques Belges, en majorité des Syriens et Irakiens et qui sont prêts à reprendre le combat, parce que Daech n’est pas mort et existe aussi de manière clandestine en Irak", a poursuivi le Jean-Yves Le Drian, évoquant "un problème très inquiétant".

Parmi ces combattants, une soixantaine de Français sont actuellement emprisonnés dans le nord-est syrien. "Inévitablement, la question de leur jugement sera posée" au moment "du règlement politique", a expliqué Jean-Yves Le Drian, tout en rappelant la doctrine de la France : "Les combattants français doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes."

"Nous avions pensé qu’il était possible d’ouvrir un dispositif juridictionnel spécifique en relation avec les autorités irakiennes. Aujourd’hui, vu la situation en Irak, cette hypothèse n’est pas réalisable à court terme, a poursuivi Jean-Yves Le Drian. À moyen terme, il faut que ce soit réglé dans le cadre du règlement politique global qui a commencé tout doucement à Genève, depuis la mise en œuvre du comité consultatif destiné à modifier la Constitution syrienne", a souligné le ministre des Affaires étrangères.