VIDEO. Regardez le documentaire "Daech, dans le cerveau du monstre" sur France 5

Daech, dans le cerveau du monstre, diffusé mardi 18 septembre à 20h55, sur France 5 et franceinfo.fr, débute par une découverte exceptionnelle. Dans les ruines de Syrte (Libye), ex capitale de l’organisation Etat islamique aujourd’hui libérée, un jeune combattant libyen a retrouvé l’ordinateur d’un émir de Daech. Le disque dur regorge de fichiers informatiques confidentiels : justice, police, gestion des ressources, propagande, formation et stratégie terroriste, des documents frappés du sceau de l’organisation terroriste. Le jeune homme, resté anonyme, a confié une copie du disque dur au grand reporter, Kamal Redouani.

Une plongée au cœur de la cruauté de Daech

Dix-huit mois d’investigation, et un travail minutieux d’analyses, de vérification des documents contenus sur le disque dur, ont permis au journaliste de raconter, pour la première fois, les secrets Daech de l’intérieur et, avec une précision inédite, son fonctionnement, sa brutalité, son organisation dictatoriale. Le documentaire permet aussi de comprendre comment, et pourquoi, ce mouvement terroriste renaît sans cesse de ses cendres.