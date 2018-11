VIDEO. Attentat de Melbourne : une cagnotte lancée pour "l'homme au chariot", un SDF qui a défié l'assaillant

En 24 heures, 60 000 euros ont été récoltés pour cet ancien détenu venu au secours des policiers pris pour cible par le terroriste au couteau.

La cagnotte est intitulée "Merci TrolleyMan". L'"homme au chariot" qui a été filmé en train de défier l'auteur de l'attaque terroriste de Melbourne (Australie), vendredi 9 novembre, avec un chariot de supermarché, a été identifié comme un sans-abri de 46 ans nommé Michael Rogers. Une collecte de fonds a été lancée en ligne pour lui, samedi, et a recueilli 94 000 dollars australiens (60 000 euros) en 24 heures.

"Nous avons appris que notre héros TrolleyMan est sans abri et que son téléphone a été détruit pendant l'incident, a écrit la femme à l'origine de la cagnotte. Nous pensons que ses efforts méritent une récompense qui peut vraiment l'aider."

"Il aurait pu me tuer"

Une chaîne de télévision locale a retrouvé la trace de Michael Rogers, qui a accepté de revenir sur son action. "J'avais l'opportunité d'attraper ce chariot et je l'ai pris", dit cet ancien détenu venu au secours des policiers. Il reconnaît avoir eu peur après avoir chuté au sol : "Il aurait pu venir vers moi avec son couteau et me tuer."