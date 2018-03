VIDEO. Amélie Chelly : " Dans l'islamisme la seule façon d'avoir le paradis c'est de tomber en martyr "

Le tueur était un franco-marocain de 25 ans. Petit dealer multirécidiviste dans des affaires de droit commun. Y a-t-il un profil idéal pour les recruteurs de Daesh ? " Il y a des personnes qui naissent dans un environnement où on entend des discours propres à l'idéologie islamiste de Daesh. Puis il y a ceux qui ont vécu une vie dissolue selon eux et en embrassant l'islamisme ils pensent faire disparaitre leur passé d'ignorance et de mécréance ", explique Amélie Chelly, fondatrice du centre d'analyse des islams politiques et des radicalisations.

Daesh est affaibli. Comment l'organisation parvient-elle encore à organiser des attaques ? Où en est la menace terroriste en France ? Amélie Chelly était l'invitée de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.