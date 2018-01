Un responsable du Pentagone suggère de tuer les jihadistes à coups de pelle

Face à la menace terroriste, tous les moyens sont-ils bons ? Un responsable du Pentagone a suggéré, mardi 9 janvier, d'achever les jihadistes du groupe Etat islamique à coups de pelle s'ils ne se rendaient pas aux forces de la coalition. Les combattants "de Daech doivent comprendre qu'ils ont deux options quand ils se retrouvent face à nous : se rendre ou mourir !" a tweeté l'adjudant John Troxell, qui représente le corps des sous-officiers au sein de l'état-major américain. Le message était illusté d'une photo montrant un soldat portant une pelle articulée, utilisée par les militaires américains pour creuser des tranchées afin de se protéger du feu ennemi.

ISIS needs to understand their two options when facing us: surrender or die! Surrender & we will safeguard to due process. Otherwise we will kill with extreme prejudice, even if that means beating them to death with our entrenching tools!

