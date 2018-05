Un jihadiste belge condamné à mort en Irak

Lors de son procès qui a duré dix minutes, ce Belge de 30 ans n'a pas souhaité s'exprimer. Il a 30 jours pour faire appel.

Surnommé le "nouvel Abaaoud". Un jihadiste belge qui avait menacé dans des vidéos la Belgique et la France, a été condamné à mort mardi 22 mai par la justice irakienne. Né en 1988, Tarik Jadaoun est un Belge d'origine marocaine. Il avait rejoint l'EI sous le nom de guerre d'Abou Hamza al-Belgiki et avait été surnommé le "nouvel Abaaoud", en référence à son compatriote Abdelhamid Abaaoud, l'un des organisateurs présumés des attentats du 13 novembre 2015 en France.



Tarik Jadaoun a désormais 30 jours pour faire appel et, passé ce délai, la peine de mort pourra être appliquée. Sa condamnation vient s'ajouter à celle de plus de 300 personnes -dont une centaine de ressortissantes étrangères- ayant écopé de la peine capitale en Irak. Une Allemande et une Française ont été récemment condamnées à la perpétuité, mais une deuxième Française risque actuellement la peine de mort.

Lors de l'ouverture de son procès, le 10 mai, Tarik Jadaoun avait plaidé "non coupable" et affirmé aux juges qu'il s'était "fourvoyé". Mardi matin, le jeune homme ne s'est pas défendu au cours du procès qui a duré une dizaine de minutes, rapporte un journaliste de l'AFP. Le juge a alors indiqué qu'il prononçait "la pendaison jusqu'à ce que mort s'ensuive conformément à l'article 4 de la loi antiterroriste". A l'énoncé du verdict, M. Jadaoun a immédiatement perdu son sourire, puis les gardiens lui ont couvert le visage pour le ramener en prison.