Terrorisme : Daech, c'est vraiment fini ?

Avec la victoire des forces démocratiques syriennes à Baghouz (Syrie), est-ce la fin du groupe Etat islamique ? "Symboliquement, ça met fin au seul groupe terroriste qui avait vraiment réussi à se créer un territoire qu'il gérait comme un Etat", estime Gilles Ferragu, historien à la Faculté de Nanterre et spécialiste du terrorisme. En revanche, pour lui, "ça ne met pas fin au terrorisme du groupe Etat islamique".

"Couper le lien"

Alors, quels modes opératoires maintenant ? "Il y a toujours des réseaux, des soutiens qui un peu partout, et notamment en France, sont prêts à commettre des attentats au nom de la cause. Donc le groupe reste dangereux", rappelle Gilles Ferragu.

Comment combattre le groupe alors ? "Il faut couper le lien entre le groupe et ses moyens financiers. Également ses réseaux, il faut pouvoir les infiltrer. Et c'est enfin la propagande, qui permet de convertir les populations, et de créer des terroristes amateurs", conclut le spécialiste.

