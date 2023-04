Syrie : l'armée américaine affirme avoir tué un chef de l'Etat islamique responsable d'attaques en Europe

Selon le commandement militaire américain, la frappe a été menée dans le nord-ouest de la Syrie et aucun civil n'a été tué ou blessé lors du raid.

Un chef du groupe jihadiste Etat islamique a été tué lors d'une frappe américaine en Syrie mardi 4 avril, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri était notamment "responsable de la planification d'attaques de l'[Etat islamique] en Europe", a déclaré le Centcom dans un communiqué, soulignant que sa mort allait "temporairement perturber la capacité de l'organisation à fomenter des attaques à l'étranger".

Le commandement militaire américain rapporte que la frappe de mardi a été menée dans le nord-ouest de la Syrie et assure qu'aucun civil n'a été tué ou blessé lors du raid. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), un drone américain a visé le responsable de l'EI dans la province d'Idleb, dans un secteur contrôlé par les jihadistes. L'homme, un Irakien qui se faisait passer pour un Syrien et se faisait appeler Khaled, s'était réfugié dans cette région il y a dix jours, précise l'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. Il a été visé par le drone alors qu'il marchait près de son domicile et parlait au téléphone, selon cette ONG.