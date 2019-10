Syrie : des jihadistes prisonniers risquent-ils de disparaître dans la nature ?

Des jihadistes aux mains des forces kurdes. Une équipe de télévision américaine a pu exceptionnellement pénétrer dans une des prisons secrètes dans le nord-est de la Syrie. Parmi les détenus, souvent blessés, certains sont occidentaux. Dans une vaste zone sous contrôle kurde, il y aurait sept prisons de ce type où s'entassent des dizaines de milliers de soldats de Daech. Parmi eux, il y aurait une soixantaine de Français, particulièrement dangereux, comme Thomas Barnouin et Romain Garnier. La France, comme d'autres pays européens, a refusé de les rapatrier.

Les États-Unis ont extrait deux jihadistes britanniques

Mais à la faveur de l'offensive turque et des bombardements, beaucoup craignent que ces jihadistes ne s'échappent et disparaissent dans la nature. "Ils vont s'échapper vers l'Europe, c'est là qu'ils veulent aller", a indiqué Donald Trump mercredi 9 octobre. L'armée américaine a préféré ne prendre aucun risque et a extrait de ces prisons deux membres britanniques de l'État islamique. Certaines sources indiquent que plusieurs dizaines de jihadistes ont déjà été transférés hors des prisons, probablement en Irak.

