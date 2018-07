Syrie : Deraa, une zone stratégique et symbolique

En Syrie, l'armée syrienne a signé un cessez-le-feu avec les rebelles. Avec cet accord, ces derniers vont perdre la ville de Deraa. Dans le pays, ils ne contrôlaient plus que la région d'Idleb, au nord-ouest, et la ville de Derra, située au sud-ouest de la Syrie. La reprise de cette ville est symbolique. "Tout a démarré à Deraa en 2011, les premières manifestations, et les répressions", explique Wassim Nasr, journaliste à France 24. Deraa est un peu le berceau de la révolution syrienne de 2011.

Une zone stratégique

"Stratégiquement, c'est important, car la zone est la seule ouverture vers la Jordanie. À partir du moment où l'armée syrienne contrôle les deux postes frontières principaux, ils vont boucler la région. Également, l'armée syrienne va reprendre des positions à la frontière qu'elle détient avec Israël, sur le plateau du Golan, occupé par l'État hébreu depuis 1967", note Wassim Nasr. Avec la reprise de Deraa, l'armée syrienne et son soutien iranien, l'ennemi juré des Israéliens, ne sont plus qu'à 50 kilomètres du Golan. La situation inquiète Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a écrit sur twitter qu''au moment où les États-Unis frappent économiquement le régime iranien, nous travaillons à empêcher les forces iraniennes d'établir une présence militaire en Syrie".