Quatre questions sur la condamnation à mort de trois Français en Irak

C'est la première fois que la justice irakienne prononce un tel verdict pour des Français.

Un verdict inédit pour des ressortissants de l'Hexagone. Trois Français, Kévin Gonot, Léonard Lopez et Salim Machou, ont été condamnés à mort, dimanche 26 mai à Bagdad, en Irak, pour leur appartenance au groupe Etat islamique (EI). Ils avaient été arrêtés en Syrie par l'alliance arabo-kurde opposée à l'EI, avant d'être transférés avec neuf autres Français en Irak, en février 2019. Retour en quatre questions sur ces condamnations.

Qui sont ces trois Français ?

Léonard Lopez est un Parisien de 32 ans converti à l'islam. Il a fait partie, au début des années 2000, des personnes les plus actives sur le site jihadiste francophone de référence d'alors, Ansar Al-Haqq. En juillet 2015, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, il est parti avec sa femme et ses deux enfants à Mossoul (Irak), puis en Syrie, selon les enquêteurs français. Toujours d'après les services de renseignement, il a cofondé l'association Sanabil, dissoute par le gouvernement français fin 2016 car elle contribuait, sous couvert d'aide aux détenus, à radicaliser des prisonniers.

Né à Figeac (Lot), Kévin Gonot, 32 ans, a été arrêté en Syrie avec son demi-frère, sa mère et son épouse. Celle-ci est une nièce des frères Fabien et Jean-Michel Clain, qui ont revendiqué les attentats de novembre 2015 à Paris (130 morts) avant d'être tués récemment en Syrie. Entré illégalement en Syrie, Kévin Gonot a rejoint le Front al-Nosra (ex-branche d'Al-Qaïda) avant de prêter allégeance au "calife" autoproclamé de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi. Il a ensuite été transféré à Mossoul, en Irak, pour y être hospitalisé après une blessure et non pour y combattre, affirme-t-il. A son procès, il a dit au juge "regretter" d'avoir rejoint l'EI.

Salim Machou, 41 ans, a appartenu à la brigade Tariq ibn Ziyad, une des unités de l'Etat Islamique. Cette "cellule de combattants européens, vivier d'auteurs d'attaques", a compté jusqu'à "trois cents membres", selon les autorités américaines citées par l'AFP.

Pourquoi ont-ils été condamnés ?

La loi irakienne prévoit la peine de mort pour quiconque a rejoint une organisation "terroriste", qu'il ait combattu ou non. Les trois Français ont désormais trente jours pour faire appel au terme d'une "justice expéditive" dénoncée par l'avocat de Leonard Lopez, Me Nabil Boudi. "On condamne à la peine capitale un ressortissant français, sur la base uniquement d'une série d'interrogatoires passés dans des geôles de prison à Bagdad", a-t-il affirmé, avant de souligner : "Le ministère des Affaires étrangères nous avait pourtant garanti que les Français auraient tous droit à un procès équitable même en Irak".

Y a-t-il eu d'autres Français condamnés en Irak ?

Oui, mais pas condamnés à mort. Jusqu'ici, trois Français ont déjà été reconnus coupables d'avoir rejoint l'EI en Irak : Mélina Boughedir, 27 ans, Djamila Boutoutaou, 28 ans, et Lahcen Gueboudj, 58 ans. Tous trois ont été condamnés à la prison à perpétuité, équivalente à vingt ans de détention en Irak, alors que la France refuse la peine de mort.

Neuf autres Français doivent encore être jugés en Irak : Fodil Tahar Aouidat, Mustapha Merzoughi, Yassine Sakkam, Karam El Harchaoui, Vianney Ouraghi, Brahim Nejara, Bilel Kabaoui, Mohammed Berriri et Mourad Delhomme.

Quelle est la réaction de la France ?

Le gouvernement français refuse catégoriquement de rapatrier les combattants de l'Etat islamique et leurs femmes, et même les enfants ne sont rapatriés qu'au compte-goutte. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit et répété que les anciens jihadistes de l'EI devaient être jugés pour leurs actes en Syrie ou en Irak. Le 31 mai 2018, il a ainsi estimé que la Française Mélina Boughedir devait être jugée en Irak, où elle est prisonnière : "Elle est défendue, nous faisons en sorte que notre consulat suive sa situation, mais c'est à la justice irakienne de rendre son verdict à l'égard d'une terroriste de Daech qui a combattu contre l'Irak."

Interrogé par l'agence Reuters, dimanche 26 mai, le Quai d'Orsay s'est refusé à commenter les condamnations à mort de trois Français le même jour. Des défenseurs des droits humains dénoncent pourtant "de vrais risques de torture" et l'absence de "garantie pour des procès équitables" en Irak. L'ONG Transparency International a classé ce pays douzième Etat "le plus corrompu au monde".

Bagdad, qui a déjà condamné plus de cinq cents étrangers de l'EI, s'est proposé de juger également le millier d'autres aux mains des Kurdes en Syrie, contre deux millions de dollars par personne. Pour l'instant, aucun étranger jugé pour appartenance à l'EI n'a été exécuté.