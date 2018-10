Prix Nobel de la paix : qui sont les deux lauréats, Nadia Murad et Denis Mukwege ?

Le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi 5 octobre à la militante yézidie Nadia Murad et au gynécologue congolais Denis Mukwege. "Denis Mukwege est quelqu’un qui a dédié toute sa vie à la défense des victimes des violences sexuelles perpétrées en temps de guerre. Sa co-lauréate Nadia Murad est le témoin qui relate les abus perpétrés à son encontre et d’autres", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

Deux héros de la lutte contre les violences sexuelles

À 25 ans, Nadia Murad a survécu aux pires horreurs. Cette yézidie a été réduite en esclavage par le groupe État islamique, après que son village irakien ait été massacré par les djihadistes. Durant des mois, la jeune femme est vendue, revendue, violée et torturée. Elle parviendra à s'échapper après des mois de captivité, grâce à l'aide d'une famille de Mossoul (Irak). Depuis, la jeune femme est devenue la porte-parole de la cause yézidie. "Si les décapitations, l'esclavage sexuel et les viols des enfants, si tout cela ne vous force pas à bouger, quand le ferez-vous ?", a-t-elle déclaré devant l'ONU.



L'autre lauréat est surnommé "l'homme qui répare les femmes". Le gynécologue Denis Mukwege a soigné 50 000 femmes victimes de viol et mutilées dans son hôpital au Congo. "Chaque femme violée, je l'identifie à ma mère. Chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants", avait-il déclaré. L'annonce du prix Nobel a été accueillie avec fierté dans l'hôpital congolais de Panzi.