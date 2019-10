DIRECT. Offensive turque en Syrie : près de 800 étrangers proches de jihadistes de l'EI s'échappent, le gouvernement se dit "inquiet"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

: Une vidéo réalisée par North Press Agency montre des familles déplacées par l'offensive turque. Ces familles ont trouvé refuge près de l'usine Lafarge, "où sont installées les forces spéciales américaines", explique sur Twitter le journaliste Guillaume Perrier.







: "Les Kurdes se sont battus du côté des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont aidé à briser le siège à la suite du coup d'État pro-nazi de 1941 en Irak et faisaient partie des lévies irakiennes pro-Alliés. En 1942, les Kurdes représentaient 25% de cette force. En 1943, 10 des 44 compagnies étaient kurdes."

: Pour justifier l'absence de réaction américaine à l'offensive turque en Syrie, Donald Trump avait assuré que les Kurdes n'avaient "pas aidé" les Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Une affirmation fausse comme l'explique LCI dans cet article. Nos confrères s'appuient notamment sur les tweets de l'historien britannique Akil Awan, membre de l'Université Royal Holloway de Londres.

Alors que l'offensive turque se poursuit dans le nord-est de la Syrie, les avocats des familles de jihadistes français s'alarment de la situation catastrophique pour les femmes et les enfants sur place.



: "Dans les camps, les plus radicalisées se frottent les mains, en attendant de pouvoir organiser une émeute et de rallier à leur cause celles qui jusqu'alors voulaient partir."



L'avocate Marie Dosé à franceinfo assure que l'offensive turque est "une aubaine pour ceux qui cherchent à radicaliser".

: L'offensive turque lancée mercredi dans le nord-est de la Syrie alarme les avocats des familles de jihadistes français. "On est en train de sacrifier des enfants", estime Marie Dosé, avocate pénaliste réputée. Elle et ses confrères déplorent une situation catastrophique pour les femmes et les enfants, mais aussi pour la menace terroriste, alors que plusieurs plans de rapatriement ont été abandonnés ces derniers mois. Plus d'informations dans cet article.

: C'est le scénario que craint une partie de la communauté internationale depuis le début, mercredi, de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie. Plus tôt dans la matinée, un responsable du camp de déplacés à Aïn Issa affirmait que "plus d'une centaine de personnes, des femmes et des enfants", membres des familles de jihadistes du groupe Etat Islamique (EI), s'étaient enfuis. Plus de détails dans cet article.

: Les Kurdes annoncent la fuite de près de 800 proches de membres de l'EI d'un camp.

: Des familles de membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont fui un camp de déplacés dans le nord de la Syrie, situé à proximité des combats entre forces kurdes et turques, annoncent aujourd'hui les autorités kurdes. "Plus d'une centaine de personnes, des femmes et des enfants", ont pris la fuite du camp de Aïn Issa, indique à l'AFP un responsable de ce camp de déplacés.

: Des envoyés spéciaux de Franceinfo se sont rendus dans la partie turque de Ras al-Aïn, située à la frontière turco-syrienne, où les combats se sont concentrés hier. Les combats se poursuivent aujourd'hui à la frontière turco-syrienne. Plus d'informations dans cet article.









: Alors que la Turquie poursuit son opération contre les territoires tenus par les Kurdes dans le nord de la Syrie, une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a affirmé hier que neuf civils avaient été "exécutés" par des soldats participant à l'offensive. Plus d'informations dans cet article.