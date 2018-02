Irak : une jihadiste française expulsée d'Irak vers la France

C'est dans les locaux des services antiterroristes que la jihadiste française Mélina Boughedir sera interrogée dès son retour en France. La journaliste de France 3 Sophie Neumayer intervient en direct dans le 19/20. "Tout l'enjeu pour les services antiterroristes sera de déterminer avec précision ses liens avec le groupe État islamique, quels ont été ses agissements sur place, ou encore avec qui elle était en contact lorsqu'elle a quitté le territoire français."

Elle risque d'être mise en examen

Mélina Boughedir sera placée en garde à vue dès sa sortie de l'avion, car elle est visée en France par un mandat de recherche. Elle risque une mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Une procédure possible car en Irak, elle n'a pas été condamnée pour terrorisme, mais pour entrée illégale sur le territoire. Et comme elle a déjà purgé sa peine de 7 mois de prison, elle sera expulsée dans les prochains jours, voire semaines, en France, avec son bébé, qui sera pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, tout comme l'ont été ses trois frères et soeurs, rapatriés en décembre dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT