Explosions à Kaboul : "C'est une occasion inespérée" pour Daech "d'attaquer trois cibles à la fois", analyse un expert militaire

"C'est une occasion inespérée pour les jihadistes de l'Etat islamique d'attaquer trois cibles à la fois : les Occidentaux, les talibans et les Afghans qui fuient pour rejoindre les Occidentaux", analyse l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, le général Dominique Trinquand, ce jeudi sur franceinfo après plusieurs explosions à Kaboul.

franceinfo : Daech a revendiqué les explosions à Kaboul. Est-ce étonnant ?

Dominique Trinquand : Non, ce n'est pas très étonnant. D'abord parce que c'est une occasion inespérée pour les jihadistes de l'Etat islamique d'attaquer trois cibles à la fois : les Occidentaux, les Talibans et les Afghans qui fuient pour rejoindre les Occidentaux. Ce sont tous les trois des ennemis. On savait que Daech était présent. Les jihadistes profitent de cette occasion où une foule est assemblée pour viser ses trois cibles et en plus pour faire médiatiser cette opération puisque toutes les caméras du monde sont braquées sur eux. C'est un coup inespéré pour eux.

Le message globalement envoyé est que Daech est présent, continue le combat où que ce soit dans le monde. Le deuxième message est vis-à-vis des talibans. Ils disent qu'ils luttent également contre les talibans pour que les musulmans rejoignent le combat de Daech.

Les Américains ont-il été dépassés ?

J'écoutais avec beaucoup intérêt la conférence de presse donnée par un général américain et deux choses m'ont frappé. La première, c'est qu'il faisait l'étalage de tout le matériel américain qui a été mis en œuvre pour assurer la protection, sans se rendre compte que c'était une preuve d'échec. Tout ce matériel n'a servi à rien. Le deuxième point, c'est qu'il parlait de la collaboration avec les talibans, comme si ça allait de soi. Maintenant, Daech va se réjouir de pouvoir dire que les Talibans sont des collaborateurs des Américains.

C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Là, les talibans sont en train de réaliser que ce sont eux les responsables. Bien sûr, ils accusent les Américains de ne pas avoir fait leur travail mais ce sont eux qui sont responsables et s'il y a des attaques dans Kaboul, ils ne pourront pas accuser les Américains.

Est-ce un échec pour le président américain Joe Biden ?

C'est un coup dur pour Joe Biden parce que le départ de l'Afghanistan - voulu par Barack Obama, signé par Donald Trump, exécuté par Joe Biden - était une évidence. En revanche, la manœuvre a été très mal montée. Pas de renseignements, donc on a été surpris par l'arrivée des Talibans à Kaboul. Un montage où tout le monde se demande pourquoi avoir démonté la base aérienne de Bagram qui aurait permis à l'extérieur de Kaboul d'assurer de l'appui aérien et une plus grande sécurité, et pourquoi avoir retiré tous les soldats pour finalement en remettre 6 000 pour assurer la sécurité de l'aéroport.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la manœuvre a été très mal conçue et très mal exécutée. Et ça va être compliqué de faire des représailles contre Daech en Afghanistan. Les Américains n'ont plus les moyens. Des drones armés vont probablement cibler des responsables de Daech.