Djihadisme : des Français arrêtés en Syrie

Il l'était l'un des Français les plus influents au sein de Daech. Thomas Barnouin a été arrêté au nord de la Syrie par des soldats kurdes au milieu d'un groupe de combattants en fuite. Le djihadiste est bien connu des services de police français : il a déjà été arrêté en 2009 pour son appartenance à la filière d'Artigat, d'un village de l'Ariège, l'un des premiers réseaux d'acheminement de djihadistes vers l'Irak.

Les francophones rassemblés ?

À l'époque, il côtoie l'émir Olivier Corel, les frères Clain mais aussi Abdelkader et Mohammed Merah ainsi que Thomas Collange, arrêté à ses côtés. Idéologue et recruteur depuis son arrivée en Syrie en 2014, Thomas Barnouin jouait un véritable rôle de propagande. Autre djihadiste français arrêté par les Kurdes : Romain Garnier, originaire de Vesoul (Haute-Saône). Lui aussi s'impliquait dans la propagande. L'arrestation confirme que les francophones constituaient un groupe au sein de Daech qui a combattu et tenté de fuir, uni.

