VIDEO. La menace du groupe Etat islamique ressurgit en Irak et en Syrie

Disséminé dans les vastes plaines désertiques d'Irak et de Syrie, le groupe Etat islamiquese réorganise et prépare sa riposte. Le ministère américain de la Défense a publié un rapport, mardi 6 août, dans lequel il alerte sur la "résurgence" de l'organisation terroriste. "Même s'il a perdu son califat territorial, l'État islamique en Irak et en Syrie a renforcé ses capacités insurrectionnelles en Irak et a repris ses activités en Syrie ce trimestre", précise le rapport.

Selon le Pentagone, entre 14 000 et 18 000 jihadistes ont repris des positions clandestines dans leur ancien territoire en ruine, profitant du désengagement progressif des États-Unis. "Le groupe multiplie les embuscades, les assassinats ciblés, explique Assad al-Mohammad, un spécialiste du groupe terroriste qui travaille à l'université de Georgetown (Etats-Unis). Ils ne cherchent pas à reconstituer leur terittoire pour l'instant."

