Attentat à Paris : quatre blessés hospitalisés

L'attaque au couteau perpétrée dans le quartier de l'Opéra, à Paris, et revendiquée par Daech a fait un mort et quatre blessés. "En ce qui concerne le blessé le plus grave, un Luxembourgeois âgé de 34 ans qui est hospitalisé ici, à l'hôpital Georges Pompidou, ses jours ne sont plus en danger", rapporte Florence Griffond, envoyée spéciale de France 2 en duplex depuis l'hôpital en question.

Une cellule d'aide psychologique a été ouverte à l'Hôtel Dieu

"Il a été opéré avec succès dans la nuit", poursuit la journaliste. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est rendu à son chevet. "Une femme âgée de 54 ans a également été sérieusement blessée au visage et aux mains", ajoute la journaliste. "Par ailleurs, une femme de 26 ans et un homme de 31 ans ont eux été légèrement blessés. Ils ne sont plus du tout en danger, mais ils sont extrêmement choqués", précise-t-elle. Hier soir, une cellule d'aide psychologique a été ouverte à l'Hôtel Dieu à Paris pour accueillir une quinzaine de passants et de riverains choqués par l'attaque.