Attentat à Paris : les proches de Khamzat Azimov toujours en garde à vue

Deux jours après l’attaque au couteau qui a fait un mort et quatre blessés dans le quartier de l'Opéra à Paris, où en sont les interrogatoires menés sur les proches du tueur présumé, et qu'ont-ils donné ? "Ces interrogatoires se poursuivent : trois proches de Khamzat Azimov sont en garde à vue ; l'ami d'enfance d'abord, lui aussi fiché S, et selon nos informations, il serait plus impliqué dans l'Islam radical."

La garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures

"Son ordinateur a été saisi, poursuit le journaliste, et, désormais, les enquêteurs vont l'entendre sur le fond : a-t-il participé d'une manière ou d'une autre à cet attentat ? En ce qui concerne les parents, désormais, leur implication semble écartée". Et d'ajouter : "À ce stade, disent-ils, ils n'ont rien vu, rien su de la trajectoire meurtrière de leur fils". Rappelons qu'en matière de terrorisme, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures.

