Attentat à Paris : Emmanuel Macron réagit depuis Brégançon

Depuis l'attaque terroriste qui a fait un mort et quatre blessés dans le 2e arrondissement de Paris dans la soirée du samedi 12 mai, Emmanuel Macron ne s'est exprimé que par l'intermédiaire d'un tweet. Profitant de quelques jours de repos au fort de Brégançon (Var), le chef de l'État reste cependant très informé de tout ce qui se passe depuis cet attentat.

Brégançon, symbole de la force présidentielle

Pour la journaliste politique Danielle Sportiello, "comme d'habitude, on a vu le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le procureur François Molins sur les lieux de l'attentat (...) Le fort de Brégançon est un symbole de la force et de la puissance présidentielles, Emmanuel Macron s'appuie sur ce symbole pour montrer aux terroristes qu'il garde son sang-froid et qu'il ne cède pas à la panique".

Le JT

Les autres sujets du JT