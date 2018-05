DIRECT. Attaque au couteau à Paris : deux jeunes femmes proches de l'assaillant ont été interpellées

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARIS

: Deux femmes proches de Khamzat Azimov et Abdoul Akim A. ont été interpellées en début d'après-midi dans le cadre de l'enquête, annonce François Molins, le procureur de la République de Paris.

: "Abdoul Akim A. est inscrit depuis octobre fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Sa famille est venue en France en 2005. Après avoir vécu en Vendée, elle s'est installée à Strasbourg."

: "Khamzat Azimov n'a jamais été condamné ou mis en cause par une enquête. Il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il faisait l'objet d'une fiche S en raison de ses liens avec la mouvance islamiste et ses liens d'amitié avec Abdoul Akim A., domicilié à Strasbourg. Il poursuivait des études pour devenir infirmier. La perquisition a permis de saisir un ordinateur dont l'analyse a mis en évidence des recherches sur internet en lien avec la Syrie."

: "L'un des fonctionnaires armé de son Taser a tiré à deux reprises dans sa direction sans interrompre sa progression (...). Un autre a tiré à deux reprises sur l'agresseur (...). Les enquêteurs ont fait rapidement le rapprochement avec Khamzat Azimov, qu'ils avaient entendu quelques mois auparavant comme témoins, en avril 2017, dans le cadre d'une procédure."







: "Deux personnes ont été grièvement blessées, un homme de nationalité chinoise (...) et une femme de nationalité française. Trois autres personnes ont également été blessées (...). Cinq personnes choquées se sont présentées d'elles-mêmes dans les heures qui suivent."

: "Le croisement des nombreux témoignages avec les données issues des bandes de vidéosurveillance a permis de reconstruire le cheminement suivant. A 20h41, il a croisé un jeune homme qui marchait tranquillement sur le trottoir rue Marsollier, il a attendu de le dépasser pour le frapper (...). L'une des plaies est compatible avec une tentative d'égorgement."



François Molins, procureur de la République de Paris, prend la parole. Vous pouvez suivre sa conférence en direct sur franceinfo.

: Âgé de 20 ans, Hakim A. avait été interpellé à Strasbourg (Bas-Rhin) et placé en garde à vue dimanche. Il est un ami de Khamzat Azimov, l'assaillant de l'attaque au couteau qui a fait un mort et quatre blessés samedi soir, dans le quartier de l'Opéra, à Paris. Hakim A. était suivi par les services de renseignement depuis son mariage religieux avec une femme radicalisée vivant en Île-de-France, et qui avait tenté de partir en Syrie.





: Un ami de Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque au couteau de samedi à Paris, a été déféré cet après-midi à l'issue de sa garde à vue. Il va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris.

: Le procureur de la République de Paris, François Molins, tiendra une conférence de presse au sujet de l'attaque au couteau de samedi soir à Paris en fin d'après-midi, à 18 heures.