Attaque au couteau à Paris : qui sont les trois proches de Khamzat Azimov, actuellement en garde à vue ?

Les parents et un ami du jeune homme qui a tué un passant et en a blessé quatre autres, samedi à Paris, ont été interpellés et placés en garde à vue dimanche.

Une attaque au couteau a été perpétrée samedi 12 mai à Paris, dans le 2e arrondissement. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)