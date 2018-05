Attaque à Paris : "Une dame s'est agglutinée sur la porte de notre restaurant, un monsieur l'a agressée avec un couteau"

Un employé d'un restaurant proche de l'agression au couteau survenue dans le quartier de l'Opéra, ce samedi soir, témoigne.

Un homme armé d'un couteau a agressé cinq personnes dans le 2e arrondissement de Paris avant d'être abattu par la police, samedi 12 mai. Bilan : un mort et quatre blessés dont deux en état d'urgence absolue.

Un employé du restaurant devant lequel s'est passé la première agression a assisté à la scène. "Il y a une dame qui s'est agglutinée sur la porte d'entrée de notre restaurant. Un monsieur est venu et l'a agressée avec un couteau", témoigne ce dernier.

"L'amie de la demoiselle est venue l'aider", poursuit l'employé du restaurant qui ajoute : "Ensuite l'agresseur a suivi le copain de la jeune femme pour essayer de l'agresser à son tour. Puis il a continué son chemin en tapant sur tous les commerces, il a fait un tour et il est revenu sur une rue commerçante où on a vu tout le monde partir et courir."

"Ensuite, la police est arrivée et quand elle est arrivée, il a enlevé son manteau et il a couru directement sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau. C'est là que la police a tiré pour interpeller le suspect", conclut le témoin.

La section antiterroriste de Paris saisie

Selon le procureur de Paris, François Molins, l'assaillant a crié "Allah Akbar" en perpétrant son attaque. Selon un bilan communiqué par la préfecture de police de Paris peu avant 22h30, l'un des passants agressés a trouvé la mort, tandis que deux ont été blessées grièvement et deux autres plus légèrement. L'auteur de l'attaque, lui, a été abattu par la police. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, a annoncé en fin de soirée François Molins.