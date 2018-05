Attaque à Paris : les blessés sont hors de danger

Les quatre personnes blessées lors de l'attaque au couteau survenue samedi 12 mai au soir à Paris sont hospitalisées. Quel est leur état de santé au lendemain de l'attaque, dimanche 13 mai ? "Les deux blessés, un Luxembourgeois de 34 ans, et une femme de 54 ans, qui avaient été conduits à l'hôpital Pompidou et à la Pitié-Salpêtrière [Paris] en état d'urgence absolue, sont maintenant hors de danger. Ils ont été opérés avec succès ; leur pronostic vital n'est maintenant plus engagé", rapporte la journaliste Béatrice Gelot, en duplex depuis l'hôpital Pompidou, à Paris.

Deux autres personnes plus légèrement blessées

"Cette nuit, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était venu ici, à l'hôpital Pompidou, au chevet de l'un des blessés. Deux autres personnes, une femme de 26 ans et un homme de 31 ans, ont été plus légèrement blessés. Cette attaque a fait un mort : il s'agit d'un jeune homme de 29 ans", rappelle-t-elle.