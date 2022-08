Afghanistan : quelle situation sécuritaire un an après le retour des talibans ?

Invitée du 23h de franceinfo, la sociologue et spécialiste des islams politiques Amélie-Myriam Chelly évoque l'idéologie qui guide l'action des talibans en Afghanistan et la situation, notamment sécuritaire, sur place.

Alors que les talibans célèbrent leur première année au pouvoir en Afghanistan, la sociologue et spécialiste des islams politiques Amélie-Myriam Chelly estime qu'ils n'ont "pas du tout" changé et rappelle que "le terme charia, si on se souvient bien, en Occident, c'est par les talibans qu'on a commencé à en entendre parler [...]. On a observé ce qui pouvait être la lecture la plus littéraliste de l'islam qui soit".

La puissance de Daesh

Les talibans doivent néanmoins faire face à la contestation d'une partie de la population. Sur la question sécuritaire, la situation demeure critique. "Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, on voit deux mouvements un peu parallèles, c'est-à-dire une diminution des attentats sur la population générale, et en revanche, une multiplication des attentats contre la communauté chiite", notamment du fait de la puissance de Daesh dans le pays, dont la cible principale est toujours la communauté chiite, rappelle Amélie-Myriam Chelly.