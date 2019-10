Mort d'Al Baghdadi : récit de la traque du leader de Daech

Au lendemain de l'annonce par Donald Trump de la mort d'Abou Bakr Al-Baghdadi, on en sait plus sur la traque du leader de Daech. L'opération a été rendue compliquée par le retrait de l'armée américaine de Syrie durant les dernières semaines, mais elle a été aussi facilitée par la Turquie, qui a voulu offrir une victoire au président américain. Et au terme de deux heures d'opération commando, un bombardement massif a mis fin aux jours du chef du califat autoproclamé. Sa planque a été réduite en poussière, pour éviter d'en faire un lieu de pèlerinage.

Il voulait changer de planque

Depuis plusieurs semaines, les services de renseignement savaient qu'Abou Bakr Al-Baghdadi se trouvait dans une maison, en Syrie. Grâce aux collaborations avec les Turcs et les Kurdes, les Américains ont pu suivre le messager de l'ex-chef de Daech, et interroger l'une de ses femmes pour retrouver sa trace. Le témoignage d'un de ses conseillers, arrêté en 2018, a aussi été précieux. L'autoproclamé calif bougeait très peu, mais il semblait chercher à changer de position, selon un proche interrogé par la télévision saoudienne.

Samedi 26 octobre vers 17 heures, huit hélicoptères ont décollé d'Erbil (Irak) afin de se rendre à Barisha, en Syrie, près de la frontière turque. En direct depuis la Maison-Blanche, Donald Trump suivait le vol d'1h10, effectué à très basse altitude. L'entourage du président a annoncé que l'opération a été filmée. Les images sont en cours de déclassification.

Le JT

Les autres sujets du JT