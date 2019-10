Abou Bakr al-Baghdadi, un garçon timide devenu un puissant calife

Contrairement à Oussama ben Laden, Abou Bakr al-Baghdadi était un très discret. Les ultimes images du chef du groupe État islamique (EI) datent d'avril 2019. Mais d'un chef, il n'en avait pas l'âme dans sa jeunesse. Il est né en 1971 et a grandi à Falloujah, près de Bagdad, la capitale de l'Irak. Il était décrit comme timide et peu éloquent avant d'étudier la théologie et d'obtenir un doctorat.

Baghdadi est mort, pas son idéologie

En 2003, les troupes américaines envahissent son pays. Il crée alors un groupuscule jihadiste et se fait emprisonner à Bucca, où il rencontrera des terroristes. Plus tard, le groupe EI formé, il se dissout d'al-Qaïda. En juillet 2014, Abou Bakr al-Baghdadi apparaît pour la première fois après s'être autoproclamé calife. Son projet est de créer une terre d'islam radical et il y parvient. À son apogée, il gérait un territoire grand comme la Grande-Bretagne avec 12 millions d'habitants.

