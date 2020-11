Nucléaire : l'Agence internationale de l'énergie atomique réclame des "explications" à l'Iran au sujet d'un site suspect

L'AIEA tape du poing sur la table. L'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé des éclaircissements à l'Iran, jugeant "non crédibles techniquement" les informations fournies sur un site suspect, selon un rapport consulté mercredi 11 novembre par l'AFP. Après un bras-de-fer de plusieurs mois, Téhéran avait affiché sa volonté de coopérer, en autorisant, en septembre, des inspecteurs à accéder à deux sites soupçonnés d'avoir abrité dans le passé des activités nucléaires non déclarées. Les résultats d'analyses ne sont pas encore disponibles, mais un troisième site pose question aux observateurs.

L'agence onusienne, qui déplore dans son rapport "le temps" perdu, réclame "des explications complètes et rapides de l'Iran concernant la présence de particules d'uranium anthropogénique (résultant d'activités humaines) sur un site non déclaré". La localisation de ce site n'a jamais été précisée officiellement, mais il s'agirait d'un entrepôt du district de Turquzabad de la capitale, régulièrement pointé du doigt par le gouvernement israélien. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, avait déjà fait part en mars de son inquiétude à ce sujet.

Le fait qu'on ait retrouvé des traces est très important, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'activités et de matériel nucléaires qui ne seraient pas sous contrôle international et dont on ne connaîtrait ni l'origine, ni le destin.