Nucléaire iranien : Washington veut continuer à travailler avec les Européens sur un nouvel accord

Après l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord, les signataires européens avaient exprimé leur regret face à cette décision.

Il veut travailler à un nouvel accord. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est entretenu avec la chaîne américaine Fox News, dimanche 13 mai, et a commenté le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Cela "ne visait pas les Européens", a-t-il assuré.

"J'espère que dans les jours et les semaines à venir, nous pourrons parvenir à un accord qui fonctionne vraiment, qui protège réellement le monde face au mauvais comportement iranien, pas juste sur leur programme nucléaire mais également leurs missiles et leur comportement néfaste. Et je travaillerai de près avec les Européens pour tenter d'y parvenir", a-t-il défendu.

Les signataires déterminés à maintenir le texte

Après l'annonce, le 8 mai par Donald Trump, du retrait et du rétablissement des sanctions contre l'Iran, les signataires européens, soit la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avaient exprimé leurs regrets face à cette décision. Ils s'étaient tous dits "déterminés à assurer la mise en œuvre" de ce texte. L'Union européenne avait quant à elle promis de "préserver" le "plan d'action" de 2015, défendant l'"une des plus belles réussites jamais réalisées par la diplomatie".