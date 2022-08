Accord sur le nucléaire : l'Iran a fait des concessions, selon les Etats-Unis

Un pas de plus vers un accord. Les Etats-Unis ont annoncé, mardi 23 août, que l'Iran avait fait des concessions sur des points clés, ravivant les espoirs d'un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015, même s'ils n'ont toujours pas donné leur réponse formelle aux propositions iraniennes.

Selon un haut responsable américain, Téhéran a notamment abandonné sa demande visant à bloquer certaines inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), un sujet ultrasensible de part et d'autre, sans toutefois préciser lesquelles.

Seize mois de négociations

"En plus des restrictions au programme nucléaire que l'Iran auraient à mettre en oeuvre, l'AIEA serait à nouveau en mesure de superviser le régime d'inspections le plus drastique ayant jamais existé", a déclaré ce responsable sous couvert de l'anonymat en raison de la nature sensible des négociations. Il a ajouté que les inspections internationales "resteraient en place pour une durée indéterminée" en cas d'accord.

Les négociations sur le nucléaire iranien, engagées depuis déjà 16 mois mais qui avaient été suspendues puis reprises début août, ont pour but de sauver l'accord international conclu en 2015 avec le régime de Téhéran par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne, dont Washington s'est retiré avec fracas en 2018 sous la présidence de Donald Trump.