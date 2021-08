"On le fait parce que l'État est absent." Depuis un an, à Beyrouth, l'association Offrejoie est mobilisée sur le terrain, avec ses 6000 bénévoles pour reconstruire les habitations détruites par l'explosion. Des volontaires originaires de dix-huit pays se sont rejoints pour participer à l'effort de solidarité. "On sent qu'à travers l'explosion cet élan de solidarité, enfin cette mentalité de solidarité a été encore plus intense parce que les gens se sont vraiment dit : "Si on ne s'entraide pas, on ne s'en sortira pas", raconte Justine Bérard, bénévole française.

"Distribuer de l'amour"

Que ce soit pour reconstruire les habitations détruites ou déblayer les rues à l'aide de simples balais, tous se sont affairés, ensemble et sans discontinuer. "On a pu distribuer de l'amour, on a pu distribuer de la solidarité, on a pu donner de l'espoir pour ceux qui l'ont perdu. Je pense que c'est grâce à tous ces volontaires", se réjouit Marc Torbey Helou, le président de l'association.

Depuis un an, les volontaires passent ainsi plusieurs journées à s'activer pour rendre les quartiers touchés "exemplaires". Se faisant, les membres de l'association Offrejoie, aidés par 400 ouvriers et contremaîtres, pallient l'absence du gouvernement pour aider la population à espérer de nouveau.